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    Resmi Gazete 17 Kasım Perşembe 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 17 Kasım Perşembe 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 17.11.2022 - 09:00
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    Resmi Gazete 17 Kasım Perşembe 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 17 Kasım 2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 17 Kasım 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var?

    İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİK

    –– Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞLER

    –– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21)

    –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/11/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-70 Sayılı Kararı

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/130, K: 2022/110 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2022 Tarihli ve 2018/36354 Başvuru Numaralı Kararı

    DANIŞTAY KARARI

    –– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/6, K: 2022/10)

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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