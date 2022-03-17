Resmi Gazete 17 Mart 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 17 Mart 2022 tarihli ve 31781 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 17 Mart 2022 Perşembe Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 17 Mart 2022 tarihli ve 31781 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Buna göre, 5 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim gibi bakanlıklarda bazı değişimler yaşandı.

Peki, 17 Mart 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 17 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

17 MART 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Arasında Kilis’teki Sağlık Altyapısı Projesine İlişkin Hibe Anlaşmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Adına 14 Şubat 2022 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli “Değişiklik 1” Metninin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5305)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110)

YÖNETMELİKLER

–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5306)

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2018/121, K: 2021/84 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri