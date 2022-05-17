Resmi Gazete 17 Mayıs 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 17 Mayıs 2022 tarihli ve 31838 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 17 Mayıs 2022 tarihli ve 31838 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Resmi Gazete’de yayınlanan Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu Kararına göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yargıdaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında meslekten uzaklaştırılan 15 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında meslekten çıkarılma kararı verildi.

Peki, 17 Mayıs 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 17 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

17 Mayıs 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 12/05/2022 Tarihli ve 2022/1705 Sayılı Kararı

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 13/05/2022 Tarihli ve 2022/1710 Sayılı Kararı

Yönetmelikler

–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2022 Tarihli ve 2018/20321 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2022 Tarihli ve 2019/11893 Başvuru Numaralı Kararı