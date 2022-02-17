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    Resmi Gazete 17 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    17 Şubat 2022 tarihli ve 31753 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte günün Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 08:58
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    Resmi Gazete 17 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 17 Şubat 2022 Perşembe tarihli ve 31753 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte 17 Şubat 2022 Resmi Gazete kararları...

    17 ŞUBAT 2022 RESMİ GAZETE KARARLARI

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/21459 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2020/14339 Başvuru Numaralı Kararı

    YARGITAY KARARI

    –– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

     

     


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