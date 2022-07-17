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    Resmi Gazete 17 Temmuz 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 17 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 08:48
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    Resmi Gazete 17 Temmuz 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete yayımlandı mı sorusu her günün merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 17 Temmuz 2022 tarihli ve 31895 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 17 Temmuz 2022 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    17 Temmuz 2022 Pazar Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelikler

    –– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rekabet ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Tebliğler

    –– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    –– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    –– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    Resmi Gazete 17 Temmuz 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları #1

     


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