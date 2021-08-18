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- Resmi Gazete 18 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 18 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 10:07
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete kararları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Vatandaşlar, "Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, 18 Ağustos 2021 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 18 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...
18 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/ Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2021/1)
YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2021 Tarihli ve 2017/31079 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c -Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri