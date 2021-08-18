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    Resmi Gazete 18 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli ve yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 18 Ağustos 2021 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 18 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 10:07
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    Resmi Gazete 18 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete kararları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Vatandaşlar, "Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir?" sorusunu gündeme taşıdı.

    Peki, 18 Ağustos 2021 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 18 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...

    18 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞ

    –– Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/ Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2021/1)

    YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2021 Tarihli ve 2017/31079 Başvuru Numaralı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c -Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 18 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

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