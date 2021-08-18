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Resmi Gazete 18 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 18 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli ve yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 18 Ağustos 2021 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 18 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..