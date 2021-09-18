Haberler

Gündem Haberleri

Resmi Gazete 18 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 18 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 18 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 18 Eylül 2021 Cumartesi Resmi Gazete kararları...