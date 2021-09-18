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- Resmi Gazete 18 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 18 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 18.09.2021 - 08:37
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 18 Eylül 2021 tarihli ve 31602 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 18 Eylül 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 18 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları...
18 EYLÜL 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/09/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-128 Sayılı Kararı
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/09/2021 Tarihli ve 10409, 10412, 10416 ve 10419 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri