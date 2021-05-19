Resmi Gazete 19 Mayıs 2021 | Resmi Gazete neden yok?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete, bugün yayınlanmadı.

Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 19 Mayıs Çarşamba tarihli Resmi Gazete'nin neden yayınlanmadığı merak konusu oldu.

Peki Resmi Gazete bugün neden yayınlanmadı? İşte yanıtı..

19 MAYIS RESMİ GAZETE NEDEN YAYINLANMADI?

Resmi Gazete’yi açanlar, “15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır” denildi.

Öte yandan ilgili kararnameye göre "Ulusal Bayram" ve "genel tatil günlerinde" Resmi Gazete yayınlanmıyor.