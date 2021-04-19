Resmi Gazete 19 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Vatandaşlar tarafından Resmi Gazete'nin 19 Nisan 2021 tarihli sayısında hangi karar, yönetmelik ve tebliğlerin yayımlanarak yürürlüğe girdiği araştırılıyor. İşte, 19 Nisan Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 19 Nisan tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Peki, 19 Nisan Pazartesi tarihli Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 19 Nisan Resmi Gazete sayısı..

19 NİSAN RESMİ GAZETE

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir.

Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğrenme ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Maltepe Üniversitesi Sağlık ve Sosyal İşletme Müdürlüğü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden

-Adalet Bakanlığından

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri