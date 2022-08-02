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    Resmi Gazete 2 Ağustos 2022 Salı| Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 2 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 02.08.2022 - 09:01
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    Resmi Gazete 2 Ağustos 2022 Salı| Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1 Ağustos 2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 2 Ağustos 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI

    –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/343)

    YÖNETMELİK

    –– Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2020/87, K: 2022/44 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/119, K: 2022/48 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/45, K: 2022/89 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/22, K: 2022/92 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2022 Tarihli ve 2018/20156 Başvuru Numaralı Kararı

    YARGITAY KARARLARI

    –– Yargıtay 3, 4 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

    Resmi Gazete 2 Ağustos 2022 Salı| Resmi Gazete bugünün kararları #1


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