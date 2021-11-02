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    Resmi Gazete 2 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 2 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 2 Kasım 2021 Salı Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 08:47
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    Resmi Gazete 2 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 2 Kasım 2021 Salı tarihli ve 31647 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 2 Kasım 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 2 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları...

    2 KASIM 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik

    –– Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    YARGI BÖLÜMÜ

    YARGITAY KARARI

    –– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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