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    Resmi Gazete 2 Temmuz 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Temmuz ayının ilk gününde Resmi Gazete'de yer alan kararlar araştırılıyor. İşte 2 Temmuz 2022 Cumartesi Resmi Gazete'de bugün...
    • 02.07.2022 - 10:56
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    Resmi Gazete 2 Temmuz 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 2 Temmuz 2022 tarihli ve 31884 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Pilot olmak isteyenleri yakından ilgilendiren 2022 Pilot Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Peki 2 Temmuz 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, detaylar...

    2 Temmuz 2022 Resmi Gazete

    YASAMA BÖLÜMÜ

    TBMM KARARLARI

    1328 Anayasa Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1329 Adalet Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1330 Dışişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1331 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1332 Çevre Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1333 Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1334 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1335 Dijital Mecralar Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1336 Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1337 İçişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Helal Akreditasyon Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    –– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞLER

    –– 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

    –– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

    KURUL KARARI

    –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/06/2022 Tarihli ve 10253 Sayılı Kararı

    YARGI BÖLÜMÜ

    SAYIŞTAY KARARI

    –– Sayıştay Başkanlığının 30/06/2022 Tarihli ve 15 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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