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Resmi Gazete 21 Aralık 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 21 Aralık 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 21 Aralık 2021 Salı tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.