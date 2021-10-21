Resmi Gazete 21 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı bugünkü Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 21 Ekim 2021 Perşembe Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 21 Ekim 2021 Perşembe tarihli ve 31635 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 21 Ekim 2021 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 21 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları...

21 EKİM 2021 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1309 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekât ve Misyonlar Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 31/10/2021 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2021/16, K: 2021/62 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/9/2021 Tarihli ve 2016/8776 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/9/2021 Tarihli ve 2017/18232 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri