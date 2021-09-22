Resmi Gazete 22 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 15 Eylül 2021 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 22 Eylül 2021 Çarşamba Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 22 Eylül 2021 tarihli ve 31606 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 22 Eylül 2021 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 22 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları...

22 EYLÜL 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2021 Tarihli ve 2016/10657 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2019/42944 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri