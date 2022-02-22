Resmi Gazete 22 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 22 Şubat 2022 tarihli ve 31758 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 22 Şubat 2022 Salı Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 22 Şubat 2022 Salı tarihli ve 31756 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 22 Şubat 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

22 ŞUBAT 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/59, K: 2021/90 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2022 Tarihli ve 2018/24998 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2022 Tarihli ve 2018/25664 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2022 Tarihli ve 2019/16560 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri