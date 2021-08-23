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Resmi Gazete 23 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 23 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 23 Ağustos 2021 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 23 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..