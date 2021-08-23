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    Resmi Gazete 23 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 23 Ağustos 2021 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 23 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 08:45
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    Resmi Gazete 23 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 23 Ağustos 2021 tarihli ve 31577 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 23 Ağustos 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 23 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...

    22 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Batman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletmecilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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