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    Resmi Gazete 23 Haziran 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 09:05
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    Resmi Gazete 23 Haziran 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 23 Haziran 2022 tarihli ve 31875 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı.

    Peki 23 Haziran 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 23 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    16 Haziran 2022 Perşembe Resmi Gazete

    YASAMA BÖLÜMÜ

    KANUN

    7411 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    TBMM KARARLARI

    1320 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Türkiye Sınırları Dışında Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa'nın 92'nci Maddesi Uyarınca 02.01.2020 Tarihli ve 1238 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Verilen ve 22.12.2020 Tarihli ve 1273 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 02.01.2021 Tarihinden İtibaren On Sekiz Ay Uzatılan İznin Süresinin 02.07.2022 Tarihinden İtibaren On Sekiz Ay Uzatılmasına Dair Karar

    1321 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞLER

    –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/06/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 Sayılı Kararları

    KARARLAR

    –– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/2)

    –– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2022/3)

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2022 Tarihli ve 2020/18546 Başvuru Numaralı Kararı

    Resmi Gazete 23 Haziran 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları #1

     


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