Resmi Gazete 23 Kasım Salı 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 23 Kasım 2021 Salı tarihli ve 31668 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 23 Kasım 2021 Sal tarihli ve 31668 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 23 Kasım 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü 2021 Resmi Gazete kararları...

23 KASIM SALI 2021 RESMİ GAZETE

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veteriner Hizmetleri Politikaları ve Gıda Güvenilirliği Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4833)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4834)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Mimarlık Fakültesinin Adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4831)

–– Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Aşağıkepen Mahallesinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4832)

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4835)

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

–– Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/11/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ve 162 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri