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- Resmi Gazete 23 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 23 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 23.01.2022 - 08:43
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 23 Ocak 2022 tarihli ve 31728 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 23 Ocak 2022 Pazar Resmi Gazete kararları...
23 OCAK 2022 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri