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Resmi Gazete 23 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 23 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

23 Ocak 2022 tarihli ve 31728 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Ocak 2022 Pazar tarihli Resmi Gazete kararları...