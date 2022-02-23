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    Resmi Gazete 23 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 23 Şubat 2022 tarihli ve 31759 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 09:05
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    Resmi Gazete 23 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 23 Şubat 2022 Çarşamba tarihli ve 31759 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 23 Şubat 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

    23 ŞUBAT 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    TEBLİĞLER

    –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/7)

    –– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/30)

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/122, K: 2021/92 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2020/101, K: 2021/95 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2021 Tarihli ve 2016/7532 Başvuru Numaralı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

     


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