Euro
10.0881
0.09%
Dolar
8.5642
0%
Altın
497.25
-0.06%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
278.455
1.44%
EXEN Coin
25.11
0.72%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Resmi Gazete 23 Temmuz 2021 | Resmi Gazete yayımlanmadı mı?

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete, bugün yayınlanmadı. 23 Temmuz Çarşamba Resmi Gazete neden yok? sorusu ise merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 08:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 23 Temmuz 2021 | Resmi Gazete yayımlanmadı mı?

    Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 23 Temmuz Cuma tarihli Resmi Gazete'nin neden yayınlanmadığı merak konusu oldu.

    Peki Resmi Gazete bugün neden yayınlanmadı? İşte yanıtı..

    RESMİ GAZETE NEDEN YAYINLANMADI?

    Resmi Gazete’yi açanlar, ''15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.'' ifadesiyle karşılaştı.

    İlgili kararnameye göre, "Ulusal Bayram" ve "Resmi tatil günlerinde" Resmi Gazete yayınlanmıyor.

    Resmi Gazete 23 Temmuz 2021 | Resmi Gazete yayımlanmadı mı? #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir