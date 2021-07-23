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Resmi Gazete 23 Temmuz 2021 | Resmi Gazete yayımlanmadı mı?

Resmi Gazete 23 Temmuz 2021 | Resmi Gazete yayımlanmadı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete, bugün yayınlanmadı. 23 Temmuz Çarşamba Resmi Gazete neden yok? sorusu ise merak konusu oldu.