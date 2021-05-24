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Resmi Gazete 24 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 24 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Haftanın ilk gününde Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 24 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.