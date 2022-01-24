Haberler

Gündem Haberleri

Resmi Gazete 24 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 24 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

24 Ocak 2022 tarihli ve 31729 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Ocak 2022 Pazartesi tarihli Resmi Gazete kararları...