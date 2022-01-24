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    Resmi Gazete 24 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    24 Ocak 2022 tarihli ve 31729 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Ocak 2022 Pazartesi tarihli Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 08:47
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    Resmi Gazete 24 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 24 Ocak 2022 Pazartesi tarihli ve 31729 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 24 Ocak 2022 Pazartesi Resmi Gazete kararları...

    24 OCAK 2022 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞLER

    –– 2021 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

    –– 2021 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

    –– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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