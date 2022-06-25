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    Resmi Gazete 25 Haziran 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 25 Haziran 2022 tarihli ve 31877 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 08:45
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    Resmi Gazete 25 Haziran 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 25 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 25 Haziran 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 25 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    25 HAZİRAN 2022 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    CUMHURBAŞKANI KARARLARI

    –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5745)

    –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5746)

    –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5747)

    –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5748)

    –– Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5749)

    ATAMA KARARLARI

    –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

    YÖNETMELİKLER

    –– Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

    –– Nükleer Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    –– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞ

    –– Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

    DÜZELTME: 23/6/2022 Tarihli ve 5742 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

    Resmi Gazete 25 Haziran 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları #1


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