Resmi Gazete 25 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 25 Ocak 2022 Salı günü Resmi Gazete'de yer alan kararlar...

Resmi Gazete sayıları, her gün düzenli olarak vatandaşlar tarafından inceleniyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 31730 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 25 Ocak 2022 Salı Resmi Gazete kararları...

25 OCAK 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 182)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 183)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 185)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/01/2022 Tarihli ve 10049 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2021 Tarihli ve 2016/35468 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2021 Tarihli ve 2018/13305 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri