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- Resmi Gazete 26 Ekim Çarşamba 2022 Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 26 Ekim Çarşamba 2022 Resmi Gazete bugünün kararları
- 26.10.2022 - 08:47
Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 26 Ekim 2022 tarihli ve 31983 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 26 Ekim 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var?
İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları..
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (No: 2022/13)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2022 Tarihli ve 11314 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri