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    Resmi Gazete 26 Ekim Çarşamba 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 26 Ekim Çarşamba 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 26.10.2022 - 08:47
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    Resmi Gazete 26 Ekim Çarşamba 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 26 Ekim 2022 tarihli ve 31983 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 26 Ekim 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var?

    İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları..

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞ

    –– Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (No: 2022/13)

    KURUL KARARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2022 Tarihli ve 11314 Sayılı Kararı

    YARGI BÖLÜMÜ

    YARGITAY KARARLARI

    –– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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