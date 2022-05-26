Resmi Gazete 26 Mayıs 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları...

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 26 Mayıs 2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, TRT Bandrol vergisi cep telefonunda yüzde 10'dan 12'ye, bilgisayar ve tablette yüzde 2'den 4'e, akıllı saatte yüzde 8'den 14'e çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilmesi de yer aldı.

Peki, 26 Mayıs 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

26 Mayıs 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü

Milletlerarası Andlaşmalar

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5605)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5606)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5607)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5608)

Cumhurbaşkanı Kararları

–– Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5609)

–– 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5610)

–– Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5611)

–– Ekli Liste ile Haritalarda Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5612)

Yönetmelikler

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampları Yönetmeliği

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Yönetmeliği

–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320)

–– 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2019/96, K: 2022/17 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2018/6707 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2019/5403 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2022 Tarihli ve 2021/20346 Başvuru Numaralı Kararı