Euro
10.2164
0.76%
Dolar
8.4251
0.67%
Altın
481.91
0.76%
Borsa
1.345
0%
Bitcoin
430.665
5.63%
EXEN Coin
23.70
14.38%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    Resmi Gazete 26 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar, yönetmelik ve tebliğler günlük olarak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte 26 Nisan Resmi Gazete'de bugünün kararları..
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 26 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 26 Nisan Pazartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Peki, 26 Nisan Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 26 Nisan Resmi Gazete sayısı..

    26 NİSAN RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Anadolu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    –– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

    –– Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Sakarya Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Şırnak Üniversitesi Üzüm ve Üzümsü Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 26 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir