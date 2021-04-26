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Resmi Gazete 26 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 26 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar, yönetmelik ve tebliğler günlük olarak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte 26 Nisan Resmi Gazete'de bugünün kararları..