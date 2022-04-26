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    Resmi Gazete 26 Nisan 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 26 Nisan 2022 Salı tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 09:00
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    Resmi Gazete 26 Nisan 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 26 Nisan 2022 Salı tarihli ve 31821 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Peki, 26 Nisan 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

    26 Nisan Resmi Gazete kararları

    Yasama Bölümü

    Kanun

    7405 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Cumhurbaşkanı Kararları

    –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5527)

    –– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5528)

    Yönetmelikler

    –– Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5529)

    –– İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5530)

    –– Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği

    –– Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    –– İzmir Bakırçay Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    Yargı Bölümü

    Anayasa Mahkemesi Kararları

    –– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2022 Tarihli ve 2018/34827 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2018/36516 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/2593 Başvuru Numaralı Kararı


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