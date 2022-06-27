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    Resmi Gazete 27 Haziran 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 27 Haziran 2022 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 08:42
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    Resmi Gazete 27 Haziran 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Haftanın ilk gününde  ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 27 Haziran 2022 tarihli ve 31879 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 27 Haziran 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    27 Haziran 2022 Pazartesi Resmi Gazete

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, Teknoloji Transfer Ofisinde, Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Görevlendirilmelerine ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

    –– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliği

    –– Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

    –– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    –– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


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