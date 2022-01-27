Resmi Gazete 27 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'de bugünün kararları belli oldu. İşte 27 Ocak 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yer alan kararlar...

Resmi Gazete sayıları, her gün düzenli olarak vatandaşlar tarafından inceleniyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 31732 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 27 Ocak 2022 Perşembe Resmi Gazete kararları...

27 OCAK 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

–– Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2022/1)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)

–– Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2016/5824 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri