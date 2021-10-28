Resmi Gazete 28 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 1 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 28 Ekim 2021 Perşembe Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 28 Ekim 2021 Perşembe tarihli ve 31642 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 28 Ekim 2021 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 28 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları...

28 EKİM 2021 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1310 Türkiye’nin Millî Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2/10/2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Kararıyla Verilen ve Son Olarak 7/10/2020 Tarihli ve 1266 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 30/10/2021 Tarihine Kadar Uzatılan İznin Süresinin 30/10/2021 Tarihinden İtibaren İki Yıl Uzatılmasına Dair Karar

1311 Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında 31/10/2021 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL’e İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4635)

–– 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4636)

–– Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4637)

–– Mersin İli, Erdemli İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arazisi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4638)

–– İzmir İli, Foça İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 19. Grup (Foça-Adalar Etabı) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4639)

–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında; Kuruluş Merkezi Sinop İli Olmak Üzere Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün Kurulması, Kuruluş Merkezi Sivas İli, Zara İlçesi Olmak Üzere Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Zara Orman İşletme Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4640)

–– Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4641)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4642)

–– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü (Karar Sayısı: 4643)

–– Kütahya İlinde S:12743 Numaralı (Altın) ve S:72400 Numaralı (Altın+Gümüş) IV. Grup Maden İşletme Ruhsatlı Sahalarda, Ruhsatlara Konu Maden Üretimlerine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4644)

–– Manisa Akhisar Gördes Sağ Sahil Sulaması Projesi Kapsamında Gösterilen Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4645)

–– Kars-Sarıkamış 7 Kasım Göleti İnşaatı İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar sayısı: 4646)

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın “Sarıçalı Dağı Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4647)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4648, 4649, 4650, 4651, 4652)

YÖNETMELİKLER

–– İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4653)

–– Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hakkari Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/33)

İLKE KARARLARI

–– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

–– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 10499 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/10/2021 Tarihli ve 9890 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri