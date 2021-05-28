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- Resmi Gazete 28 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 28 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 28.05.2021 - 08:43
Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Peki, 28 Mayıs 2021 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 28 Mayıs Resmi Gazete sayısı..
28 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Yerli Aksam Yönetmeliği
–– Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/18)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/26)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2017/21919 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2020/8387 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri