Haberler

Gündem Haberleri

Resmi Gazete 28 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 28 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 28 Mayıs Cuma 2021 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.