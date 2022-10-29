Resmi Gazete 29 Ekim Cumartesi 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 29 Ekim Cumartesi 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 29 Ekim 2022 tarihli ve 31986 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 29 Ekim 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var?

İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.