Petrol
87.44
-0.69%
Euro
17.9676
-0.29%
Dolar
18.539
0.11%
Altın
980.59
-0.70%
Borsa
3198
0.00%
Bitcoin
362.748
3.27%
BTXN Coin
10.57
2.02%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    Resmi Gazete 29 Eylül 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 29 Eylül Perşembe 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 29.09.2022 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 29 Eylül 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 29 Eylül 2022 tarihli ve 31966 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 29 Eylül 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var?

    İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    CUMHURBAŞKANI KARARLARI

    –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138)

    YÖNETMELİK

    –– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    KURUL KARARI

    –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/09/2022 Tarihli ve 10347 Sayılı Kararı

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/21 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/22 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/23 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/24 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/25 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/26 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/27 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/28 Sayılı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..
    Futbol

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Adana'da bir sürücü, yol verme tartışmasında tüfekle cipe ateş açtı
    İç Haber

    Adana'da bir sürücü, yol verme tartışmasında tüfekle cipe ateş açtı

    Görüş Bildir