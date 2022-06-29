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    Resmi Gazete 29 Haziran 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete'de bugün hangi karar, atama, tebliğ ve yönetmeliklerin yer aldığını merak edenler, "29 Haziran Çarşamba Resmi Gazete kararları" başlığını araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 08:48
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    Resmi Gazete 29 Haziran 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından inceleniyor.

    ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de bulunuyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 31881 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 29 Haziran 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte bugünkü tarihli Resmi Gazete kararları...

    29 HAZİRAN 2022 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

    –– Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik

    –– İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

    KURUL KARARLARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2022 Tarihli ve 11037 Sayılı Kararı

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2022 Tarihli ve 11038 Sayılı Kararı

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2022 Tarihli ve E: 2022/9, K: 2022/80 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/25711 Başvuru Numaralı Kararı

     


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