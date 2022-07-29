Resmi Gazete 29 Temmuz 2022 Cuma| Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 29 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki 29 Temmuz 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2022 Yılı Sonuna Kadar Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar: 2022/342)

YÖNETMELİKLER

–– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

–– Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/07/2022 Tarihli ve 11082, 11083, 11090 ve 11095 Sayılı Kararları

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/07/2022 Tarihli ve 10270 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2022 Tarihli ve 2019/24581 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2022 Tarihli ve 2019/35343 Başvuru Numaralı Kararı

SAYIŞTAY KARARI

–– Sayıştay Başkanlığının 28/07/2022 Tarihli ve 18 Sayılı Kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma,

Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri