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    Resmi Gazete 3 Ağustos 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 3 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 03.08.2022 - 09:17
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    Resmi Gazete 3 Ağustos 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 3 Ağustos 2022 tarihli ve 31912 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 3 Ağustos 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI

    –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/344)

    YÖNETMELİK

    –– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞLER

    –– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1)

    –– Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2022/12)'nde

    Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/33)

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2022 Tarihli ve 2019/4408 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/36169 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2017/33714 Başvuru Numaralı Kararı

    YARGITAY KARARLARI

    –– Yargıtay 2, 3 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.


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