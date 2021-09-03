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- Resmi Gazete 3 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 3 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 08:54
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 3 Eylül 2021 tarihli ve 31587 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 3 Eylül 2021 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 3 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları...
3 EYLÜL 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Samsun İlinde Yapılacak Olan Katot Bakır ve Kimyasal Gübre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4446)
YÖNETMELİKLER
–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Gazi Üniversitesi Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri