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Resmi Gazete 3 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 3 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 3 Eylül 2021 Cuma tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 3 Eylül 2021 Cuma Resmi Gazete kararları...