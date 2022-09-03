Resmi Gazete 3 Eylül 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 3 Eylül Cumartesi 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 3 Eylül 2022 tarihli ve 31939 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki 3 Eylül 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/426)

YÖNETMELİKLER

–– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

–– Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2022 Tarihli ve 11168, 11169, 11170, 11171, 11172, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri