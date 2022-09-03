Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
365.641
-0.64%
BTXN Coin
4.69
1.07%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Resmi Gazete 3 Eylül 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 3 Eylül Cumartesi 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 03.09.2022 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 3 Eylül 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 3 Eylül 2022 tarihli ve 31939 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 3 Eylül 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    ATAMA KARARI

    –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/426)

    YÖNETMELİKLER

    –– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

    –– Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

    TEBLİĞ

    –– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

    KURUL KARARLARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2022 Tarihli ve 11168, 11169, 11170, 11171, 11172, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177 Sayılı Kararları

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


    İlginizi Çekebilir

    Aubameyang, Chelsea'ye transfer oldu
    Transfer dosyası

    Aubameyang, Chelsea'ye transfer oldu

    Hatay’da ormanlık alanda yangın
    İç Haber

    Hatay’da ormanlık alanda yangın

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir