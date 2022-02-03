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    Resmi Gazete 3 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    3 Şubat 2022 tarihli ve 31739 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Şubat 2022 Perşembe tarihli Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 09:01
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    Resmi Gazete 3 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 3 Şubat 2022 Perşembe tarihli ve 31739 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 3 Şubat 2022 Perşembe Resmi Gazete kararları...

    3 ŞUBAT 2022 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

    –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

    YÖNETMELİKLER

    –– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği

    –– Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    –– Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2018/37732 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/5735 Başvuru Numaralı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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