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    Resmi Gazete 3 Temmuz 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 3 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 08:42
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    Resmi Gazete 3 Temmuz 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete yayımlandı mı sorusu her günün merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 3 Temmuz 2022 tarihli ve 31885 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Peki 3 Temmuz 2022 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    3 Temmuz 2022 Pazar Resmi Gazete

     

    Yasama Bölümü

    TBMM Kararı

    1338 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelikler

    –– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Resmi Gazete 3 Temmuz 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları #1


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