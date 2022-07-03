Resmi Gazete 3 Temmuz 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 3 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Resmi Gazete yayımlandı mı sorusu her günün merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 3 Temmuz 2022 tarihli ve 31885 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Peki 3 Temmuz 2022 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

3 Temmuz 2022 Pazar Resmi Gazete

Yasama Bölümü

TBMM Kararı

1338 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik