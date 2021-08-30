Resmi Gazete 30 Ağustos 2021 | Resmi Gazete neden yok?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete, bugün yayınlanmadı. Peki 30 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete neden yok?

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 30 Ağustos 2021 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'nin neden yayınlanmadığı merak ediliyor.

Peki 30 Ağustos 2021 Resmi Gazete bugün neden yayınlanmadı? İşte yanıtı..

30 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE NEDEN YAYINLANMADI?

Resmi Gazete’yi açanlar, ''15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.'' ifadesiyle karşılaştı.

İlgili kararnameye göre, "Ulusal Bayram" ve "genel tatil günlerinde" Resmi Gazete yayınlanmıyor.