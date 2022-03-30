Resmi Gazete 30 Mart 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 30 Mart 2022 tarihli ve 31794 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 30 Mart 2022 Çarşamba Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 30 Mart 2022 Çarşamba tarihli ve 31794 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

EPDK'nın, elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limitinin yükseltilmesi kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Peki, 30 Mart 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

30 MART 2022 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

–– Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/9)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2022 Tarihli ve 10887, 10888, 10889, 10890 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2019/17415 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2019/22030 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri