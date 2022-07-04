Resmi Gazete 4 Temmuz 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 4 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Resmi Gazete yayımlandı mı sorusu her günün merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 4 Temmuz 2022 tarihli ve 31886 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Peki 4 Temmuz 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

4 Temmuz 2022 Pazartesi Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri