Resmi Gazete 5 Ekim 2022 Çarşamba Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 5 Ekim Çarşamba 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 5 Ekim 2022 tarihli ve 31970 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 5 Ekim 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var?

İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Adana İli, Karaisalı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kapıkaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6159)

–– Antalya İli, Akseki ve Gündoğmuş İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Akseki-Gündoğmuş Arası Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6160

) –– Antalya İli, Döşemealtı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kırkgöz Su Kaynakları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6161)

–– Antalya İli, Kaş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Demre Çayı Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6162)

–– Bitlis İli, Güroymak İlçesi ile Muş İli, Hasköy İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan İron Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6163)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Riva Deresi Batısı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6164)

–– İstanbul İli, Şile İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ağva Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6165)

–– İzmir İli, Dikili İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Nebiler Şelalesi ve Mağaraları Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6166)

–– Van İli, Çaldıran İlçesi ile Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tendürek Dağı Lav Taşları Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6167)

–– Van İli, Muradiye ve Çaldıran İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6168)

–– Van İli, Muradiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bendimahi Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6169)

–– Ankara İli, Mamak İlçesi, Mutlu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamına Giren Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Üzerlerindeki Yapılarla Birlikte, Proje Alanındaki İmar Mevzuatına Aykırı, Ruhsatsız, İskânsız ve Afet Riski Taşıyan, Genel Asayiş ve Güvenlik Yönünden Sakıncalı Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Birlikte Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Mamak Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6170)

–– Bartın İli, Merkez İlçesi, Dallıca Köyü Sınırları İçerisinde Bulunan Alanda Yer Alan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6171)

–– Giresun-Çaldağ-İnişdibi (Dokap) Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6172)

–– Bazı Taşınmazların İslahiye Organize Sanayi Bölgesinin Sınırlarının Genişletilmesi Amacıyla İslahiye Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6173)

–– Sinop İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6174)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6175, 6176, 6177, 6178, 6179)

YÖNETMELİKLER

–– Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İmar Kanununun Ek 7 nci Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

–– 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025) ile İlgili 2022/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/24)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2022 Tarihli ve 2018/26689 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihli ve 2018/10972 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri