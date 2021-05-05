Resmi Gazete 5 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 5 Mayıs tarihli Resmi Gazete yayımlandı. İşte 5 Mayıs Çarşamba Resmi Gazete kararları..

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, 5 Mayıs Çarşamba tarihli Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 5 Mayıs Resmi Gazete sayısı..

5 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ve 58 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10183 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri