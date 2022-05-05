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    Resmi Gazete 5 Mayıs 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 5 Mayıs 2022 tarihli ve 31826 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 5 Mayıs 2022 Perşembe Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 08:59
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    Resmi Gazete 5 Mayıs 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 5 Mayıs 2022 tarihli ve 31826 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 5 Mayıs 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 5 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    5 Mayıs 2022 Resmi Gazete

    Yürütme ve idare bölümü

    Yönetmelikler

    –– Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

    –– Van Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

    –– İstanbul Arel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    –– İstinye Üniversitesi İhale Yönetmeliği

    –– Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    –– Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    İlan bölümü

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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