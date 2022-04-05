Resmi Gazete 5 Nisan 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 5 Nisan 2022 Salı tarihli ve 31800 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 5 Nisan 2022 Salı tarihli ve 31800sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 124 sayılı kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. TÜİK verilerinden hareketle 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapıldı.

Peki, 5 Nisan 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

5 NİSAN 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2022 Tarihli ve 2019/1450 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2022 Tarihli ve 2019/21340 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2018/6319 Başvuru Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 24/03/2022 Tarihli ve 124 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri